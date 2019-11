Il coro Foraboschi in concerto a Trieste

Il Coro Antonio Foraboschi di Palazzolo dello Stella, sarà domenica 17 novembre a Trieste per il concerto Novecento e dintorni, retrospettiva di musiche locali sacre e organistiche ( ore 16.30 ). L' esibizione del Coro Polifonico, diretto dal maestro Roberto De Nicolò, si terrà nella Chiesa di San Vincenzo de' Paoli e rientra nell' ambito dell' XI° Festival Organistico Internazionale Friulano G.B. Candotti, organizzato dall' Accademia Organistica Udinese con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli, con la collaborazione di organizzazioni pubbliche e private. Il programma che presenterà il Foraboschi contiene musiche di scuola francese ( Charles-Marie Widor, Camille Saint-Saëns, André Messager, Alexandre Guilmant ), di Ildebrando Pizzetti, autore legato alla polifonia antica, di Marco Sofianopulo, dal raffinato eclettismo e del friulano Lino Falilone, che propone il suo Veni Creator Spiritus in armoniosa alternanza con improvvisazioni organistiche che richiamano l’ambientazione sonora dello stesso brano. Infine si ascolteranno due brani inglesi di assoluto prestigio, quali Pie Jesu di Andrew Lloyd Webber e Veni Emmanuel di Andrew Carter. All' organo, Daniele Toffolo.

Gallery