Coro "Le piccole note canterine": cercasi voci bianche

L' associazione Famiglia Umaghese ha avviato una collaborazione con la Lega Nazionale per la creazione di un coro di voci bianche cui partecipino bambini dai 4 ai 12 anni. I genitori interessati troveranno informazioni e recapiti nell'immagine allegata.



Il primo incontro informativo si terrà in via Donota 2, il 17 settembre alle ore 17.30.



Il gruppo musicale sarà diretto dalla M. Alessandra Esposito, già direttrice di cori, organista e diplomata con il massimo dei voti e la lode in direzione e composizione corale.





La Famiglia Umaghese vi aspetta numerosi!