Corpus Domini: la processione da San Giacomo a San Giusto

Domenica 23 giugno, nella ricorrenza del Corpus Domini, si svolgerà, come di consueto, la tradizionale processione guidata dall'Arcivescovo Gianpaolo Crepaldi, con partenza dalla Chiesa di San Giacomo Apostolo e lungo il percorso campo San Giacomo, via San Giacomo in Monte, piazze Vico e del Sansovino, via Capitolina, con arrivo in piazza della Cattedrale, dove l'Arcivescovo terrà l'omelia e impartirà la Benedizione. La cerimonia avrà inizio alle ore 18.00. L'Amministrazione comunale sarà rappresentata dall'Assessore Carlo Grilli.