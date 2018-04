“Corri Trieste - Telethon run family” la manifestazione che animerà le rive e il Porto Vecchio

Domenica 15 aprile, con partenza alle 9.30, si terrà la 16ª edizione della “Corri Trieste”, manifestazione podistica che animerà le rive e il Porto Vecchio della città, unendo in un solo circuito top runner, amatori e famiglie.

La manifestazione - che si arricchisce quest'anno della Telethon Run Family - è stata presentata oggi (giovedì 5 aprile) nella sala giunta del Comune di Trieste, alla presenza, tra gli altri, dell'assessore comunale allo Sport, del presidente provinciale Fidal con il segretario regionale Franco Demori, del delegato provinciale del Coni Ernesto Mari, del direttore della filiale Bnl di piazza Ponterosso Gavino Rubattu e di Michele Gamba, responsabile dell'ASD Promorun Trieste, che organizza l'ormai tradizionale appuntamento.

Il tracciato - da ripetere due volte per la corsa cronometrata di 10 km - partirà dalla Scala Reale, davanti a piazza Unità d'Italia, per toccare Riva III Novembre, piazza Duca degli Abruzzi, largo Città di Santos ed entrare in Porto Vecchio e passare davanti al Magazzino 26 e poi in viale Miramare per ritornare ancora sulla Scala Reale. Sarà presente al via anche il top runner Yassine Rachik, campione italiano in carica di mezza maratona e proprio della 10 chilometri su strada. Da sottolineare che, per la prima volta, la manifestazione prevede la Run Family sostenuta da Bnl per Telethon e che vedrà una parte dei proventi delle iscrizioni sarà destinati a favore della ricerca e della solidarietà.

Da lunedì 9 aprile in Piazza della Borsa ci sarà un modulo Seed Box dove continueranno le iscrizioni alla competitiva e, da venerdì 13, sarà invece possibile aderire alla Family. Nello stesso luogo saranno organizzati degli eventi tematici che verteranno su solidarietà orientata alla ricerca, atletica e altro ancora. Ulteriori dettagliati saranno pubblicati sul sito www.corritrieste.it oppure sulla pagina Facebook “Corri Trieste”.