Corsa: il 68° giro di San Giacomo ancora una volta a fianco del Burlo

Anche quest’anno il Burlo sarà la partenza del Giro di San Giacomo, giunto alla 68esima edizione. La corsa su strada da 8 chilometri, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo San Giacomo, si terrà domenica 24 giugno alle 9.30.

La storica Associazione - che da anni è a fianco al Burlo promuovendo la campagna 5x1000 dell’Istituto in tutte le manifestazioni podistiche organizzate nell’ambito del Trofeo Città di Trieste – per il terzo anno ha scelto di far partire la gara proprio dal Burlo con la volontà di dare risalto all’ospedale materno infantile e alla sua attività.

«Vorremmo che la partecipazione di ognuno rappresentasse la vicinanza della nostra Associazione al Burlo, una realtà importante e significativa per Trieste e non solo; un gesto che dia dimostrazione dell’affetto di tutti noi verso l’Istituto - ha dichiarato il Presidente dell’A.S.D. G.S. San Giacomo, Ruggero Poli - una spinta per l’Ospedale Pediatrico che tanto fa e tanto ha fatto per la salute dei nostri bambini».

Non solo l’Istituto ma anche i piccoli pazienti ospitati al Burlo, in grado di poter uscire dalla struttura, verranno coinvolti nella manifestazione, assistendo da vicino all’inizio della gara podistica con la partenza degli atleti.

È possibile iscriversi venerdì 22 e sabato 23 dalle 18 alle 20 all'interno della sede dell’A.S.D. G.S. San Giacomo in via dell’Istria 75, oppure domenica 24 a partire dalle 8 nell'area CUP della palazzina ambulatori dell’IRCCS Burlo Garofolo e fino a 20 minuti prima della partenza.

L’arrivo è previsto all’interno dello Stadio Grezar, dove seguiranno le premiazioni nelle diverse categorie. Per informazioni: www.girodisangiacomo.it.