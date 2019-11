Corso di channeling per incontrare la propria guida spirituale

CORSO DI CHANNELING

Contattare gli Spiriti Guida attraverso gli esercizi pratici.



Ti piacerebbe incontrare la tua guida spirituale?

La Scuola di parapsicologia Enigma di Slavy Gehring ti aspetta per una giornata che fa in cui potrai ritagliarti il tuo Spazio Sacro e personale dedicato all’ascolto giornaliero della tua Guida. Un momento da dedicare a te stesso o farlo per gli altri, in piena libertà… senza avere dubbi, ma solo fiducia nel mondo dello spirito che ci è vicino.



PROGRAMMA

- storia del channeling

- apertura del Canale spirituale

- scrittura ispirata

- messaggi personalizzati

- esercizi e meditazioni



I percorsi formativi delle Scuole Enigma e Mysterium Aeternum, aperti a studenti fissi e occasionali, sono attualmente gli unici in Italia che possono offrire l'accreditamento professionale nel settore olistico legato alle ricerche psichiche, grazie alla recente inclusione nei Registri ASPIN dell'Accademia Internationale di Parapsicologia Applicata e di Ricerche Psichiche "Intuizia" di cui fanno parte.





Conduce: Cristina Sumberaz, parapsicologa, magistra dell'Accademia di parapsicologia applicata e di ricerche psichiche “Intuizia”.





Per informazioni: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/corso-di-channeling-16-novembre-2019-trieste



Promuove: Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com