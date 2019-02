Corso gratuito di tecniche innovative per l'edilizia

"Tecniche innovative per l’edilizia: nuovi materiali, progettazione e gestione con il bim", questo il titolo del corso gratuito organizzato da Edilmaster, la scuola edile di Trieste. Il percorso, completamente gratuito (co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR), ha una durata totale di 800 ore (480 in aula e 320 di stage in azienda) ed è rivolto a giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o di istruzione e formazione professionale e residenti o dmomicialiti in Friuli Venezia Giulia

L’ottenimento dell’attestato IFTS (certificato di Specializzazione Tecnica Superiore - IV Livello EQF) potrà consentire il riconoscimento di crediti formativi universitari, fino a 15 da parte dell’Università degli Studi di Udine e fino a 18 da parte dell’Università degli Studi di Trieste, in base al Corso di Laurea prescelto. Previsto il riconoscimento di 6 mesi di praticantato per geometri

Da questo link è possibile accedere a maggiori informazioni sul corso.

Per maggiori informazioni tutor@scuolaedilets.it oppure 0402822402.