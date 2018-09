Corso "il dono in rete" - Donare relazioni per diventare artefice del cambiamento sociale

CREDIAMO NEL POTERE DI OGNI PERSONA DI ATTIVARE IL CAMBIAMENTO!

PER QUESTO SIAMO CONVINTI CHE ANCHE TU PUOI FARE LA DIFFERENZA!



TriesteAltruista vuole promuovere la Cultura del Dono ed i Valori di coesione e solidarietà dando l’opportunità a chiunque di dare il proprio contributo per affrontare i problemi sociali che ci circondano.



Se sei interessato a partecipare devi ISCRIVERTI a questo link http://www.triestealtruista.org/project/il-dono-in-rete-corso-gratuito/

------------------------------------------------------------------------------------------

PARTECIPANDO AL CORSO

IMPARERAI:

1) i Benefici del Donare

2) Le Opportunità che TriesteAltruista offre al cittadino per compiere azioni sociali positive

3) Nozioni di Project Managment, Design Thinking e Innovazione Sociale

4) il Valore dell’Atto Sociale

..e molto altro ancora!!! (leggi l’intero Programma del Corso più in basso)



AUMENTERAI la tua rete di conoscenze

TI METTERAI IN GIOCO aprendoti al cambiamento

------------------------------------------------------------------------------------------

A FINE CORSO, se avrai partecipato a tutti e 4 gli incontri:

RICEVERAI

1) Un Attestato di Partecipazione

2) Una dispensa con i principali argomenti affrontati durante il Corso

3) I prossimi passi per diventare Capo Progetto

------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIVITI AL CORSO A QUESTO LINK!

http://www.triestealtruista.org/project/il-dono-in-rete-corso-gratuito/

ENTRA NEL MOVIMENTO!

-----------------------------------------------------------------------------------------

IL CORSO E' GRATUITO e A NUMERO CHIUSO QUINDI AFFRETTATI!

------------------------------------------------------------------------------------------

DOVE SI SVOLGERA' IL CORSO:

Via Donizetti 5/A

------------------------------------------------------------------------------------------

QUANDO:



"1° MODULO"

Venerdì 28 settembre ORE 16.00 - 19.30

Sabato 29 settembre ORE 10.00 - 12.30



"2° MODULO"

Venerdì 5 ottobre ORE 16.00 - 19.30

Sabato 6 ottobre ORE 10.00 - 12.30

------------------------------------------------------------------------------------------

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:



Venerdì 28 settembre – ore 16.00 – 19.30

“Donare Relazioni: perché, cosa, come”

- i Benefici del Donare ed i Beni Relazionali

- Cosa donare e perché? (intervento della Dott.ssa Psicoterapeuta Franca Amione)

- Le Opportunità di Donare nell’era del web e con TriesteAltruista



Sabato 29 settembre – ore 10.00 – 12.30

“Dona relazioni e sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”

- I Problemi Sociali

- Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l’Agenda 2030

- Diventare un “changemaker” del sociale: i Capi Progetto di TriesteAltruista





Venerdì 5 ottobre ORE 16.00 - 19.30

“Il Progetto Sociale: tecniche e dono relazionale”

- Nozioni di Project Management

- Innovazione Sociale e Design Thinking

- Esercizi pratici per la creazione di progetti



Sabato 6 ottobre ORE 10.00 - 12.30

"Le Nuove Frontiere del Dono Relazionale"

- Il Mondo delle Imprese si apre alle Comunità (intervento dell’Ing. Gianni Lodi, autore del libro “H2H Human Revolution”

-il Valore dell’Atto Sociale per una donazione trasformativa

-Domande, risposte, passi successivi e questionario finale



------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:



ISCRIVITI AL CORSO SUL SITO www.TriesteAltruista.org

Questo è il link

http://www.triestealtruista.org/project/il-dono-in-rete-corso-gratuito/

------------------------------------------------------------------------------------------

INFO:

+335 594 54 70

triestealtruista@triestealtruista.org

chat FB

------------------------------------------------------------------------------------------

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

(M. Gandhi)