A Trieste arriva un workshop sulla respirazione funzionale

AMeC è lieta di comunicare il prossimo workshop sulla respirazione funzionale, rivolto a professionisti del settore e non solo, che si svolgerà il 28 Settembre a Trieste. Tutti i dettagli al link che trovate sotto: info e iscrizioni ( www.amec.eu / amecfvg@gmail.com).

Un metodo scientifico innovativo per osservare, valutare e imparare il comportamento respiratorio più efficace e funzionale. Per tutti coloro che per professione (Psicologi, Terapeuti, Medici, Medici dello sport, Fisioterapisti, Osteopati, Psicomotricisti, Allenatori, Preparatori atletici, Educatori, Insegnanti, Tecnici) o per passione sono interessati al benessere psico-fisico.