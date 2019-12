Cosa fare a Trieste e dintorni il giorno di Natale

Si avvicina il Natale. Ma cosa fare il 25 dicembre? Per tutti coloro che resteranno a Trieste, ecco qualche idea su come passare la serata:

Christmas Jam Special

21:30 · Round Midnight Trieste · Trieste

Il Round Midnight invita tutti i musicisti e gli amanti della musica: "Gli strumenti sul palco sono pronti e aspettano solo di essere suonati!"

Natale al LOFT

21:00 · LOFT Trieste

Al Loft vi aspetta Dennis Fantina e i Magazzino Commerciale che, per il terzo anno consecutivo, tornato sul palco per allietarvi con tanta buona musica.



Christmas Together - Dj Paolo Barbato alla Corte Cafè

19:00 · Corte Cafè



Electrique Techno Believers Xmas - w/ Tomy DeClerque & Gumja

23:30 · Mandracchio · Trieste



DjZippo al DHOME



Merry Christmas Party

23:00 · DEUS - TheClub · Trieste

Serata con Dj Sandro Orlando



Vacanze Di Natale Al White - Hit Mania Dance

21:00 White Cafè

Serata all'insegna degli anni '90 con Ricky Rio e Daniele Dee! "Una selezione da Hit Mania Dance che neanche in Hit Mania Dance potrete trovare".



Il menù di Natale

Mer 12:30 · Caffè Tommaseo



La Trash di Natale al Molo4

Mer 23:30 · Molo Quarto

Torna l'evento natazilio per eccellenza, "serata che il vero #trashwarrior aspetta con trepidazione".



Back to the christmas - '90 vs '00 Christmas Party

Mer 21:30 · Borgo San Quirino Ristopub · Trieste

"Una serata fatta di brindisi con gli amici, canzoncine allegre, balletti improbabili e digestione di un pranzo durato ore!"

Mercatini di Natale

Fino al 6 gennaio, in Piazza Sant'Antonio a Trieste, vi aspetta il Mercatino di Natale che propone oggettistica da regalo, oggetti artigianali e specialità enogastronomiche tipiche della Mitteleuropa.