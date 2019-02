Cosa fare a San Valentino a Trieste

Anche quest'anno è arrivato il momento, per tutti gli innamorati, di festeggiare San Valentino. Abbiamo raccolto per voi tutte le iniziative dedicate a questo giorno speciale.

Le origini

La festa di san Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata il 14 febbraio. Sebbene siano molte le storie sulla festa degli innamorati, una delle leggende più note vuole che la festa sia collegata alla figura di San Valentino, il santo che donò a una fanciulla povera una somma di denaro necessaria come dote per il suo sposalizio che senza questa non si sarebbe potuto celebrare. Sarebbe quindi stato, forse, questo generoso gesto a creare la tradizione degli innamorati.

San Valentino a cena

San Valentino in ErbOsteria

Da ErbOsteria vi aspetta un menù speciale per rendere il vostro San Valentino originale, completamente fatto in casa e sempre Veg, usando solo ed esclusivamente prodotti della regione di piccoli produttori a km0 e il più possibile bio. All'inizio della cena verrà offerto un calice di Ribolla gialla spumantizzata con un piccolo entrè di benvenuto.

Cena di San Valentino al Caffè dei Libri di Trieste

Tartare di scampe di Sicilia, risoto mantecato allo champagne e petali di rosa e tantissime prelibatezze da gustare al vostro/a compagno/a.

Cena speciale San Valentino - Pepenero Pepebianco

3 diversi menù gourmet a scelta fra carne, pesce e vegetariano

San Valentino al "Ciò La"

Una cena romantica ma non troppo, un all you can eat mai visto prima e musica live com "Lu & Kavana Klub"

San Valentino a teatro

San Valentino in due al Teatro Stabile Sloveno

Jason Robert Brown ZADNJIH PET LET/ THE LAST FIVE YEARS, musical

In occasione della festa degli innamorati, per le coppie due biglietti al prezzo di uno.

The legend of Morricone al Rossetti

San Valentino al Rossetti con la magia delle musiche di Morricone

Appuntamenti speciali

San Valentino alternativo a fare libri pop-up

Divertentissimo laboratorio per adulti durante il quale costruire due piccoli pop-up tascabili: due totem "che ci ricorderanno che guardando al passato dobbiamo baciarci i gomiti e andare dritti avanti".

Day Spa in Love San Valentino

Un'idea per coloro che vogliono passare il giorno di San Valentino all'insegna del benessere e del relax. Vi aspettano sauna, bagno turco, idromassaggio e zona relax oltre ad un massaggio di coppia

Da Essenze si festeggia l'amore!

"Festeggiamo l’amore, gli innamorati del amore, l’amore per chi ci accompagna nella vita è per chi ci ama, l’amore per se stessi, l’amore per la vita, l’amore per l’amore...

Giorgia ci propone delle fragranze perfette, alcune romantiche per chi vive o sogna l’amore eterno...e poi alcune audaci e peccaminose per chi l’amore lo vive a modo suo."

Dall'amore romantico all'amore di sè - ricerca interiore e danza

Un incontro esperienziale per celebrare il giorno dedicato all’amore. Cos’è per noi l’amore? Come ci muoviamo nella dualità maschile e femminile? Come possiamo esplorare e dare voce a queste dualità che risiedono in ognuno di noi e trovare nuovi equilibri nelle relazioni?

San Valentino by night

Deus Latino (Live) - San Valentino Edition

Dalle 21:30 una serata con Dj Virgin. Alle 22:30 Robertico Diaz, Fito Gress e Carlos Gonzales. Evento in collaborazione con Emporio Danza



Per i più golosi

CioccolaTiAmo Trieste

Appuntamento in centro a Trieste con la Festa del Cioccolato Artigianale