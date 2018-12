Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Per tutto il weekend saranno in città i Mercatini di Natale di Trieste con le piste di pattinaggio, spettacoli di teatro, presentazioni di libri, concerti, sport e molto altro per un fine settimana all'insegna del tempo libero. I nostri consigli

Venerdì 14 dicembre

"The Quipps", un esclusivo evento di poesia performativa in una formula giovane e rivoluzionaria

Il Loft ospita un sensazionale live dell'ex leader dei Timoria Omar Pedrini

Sabato 15 dicembre

L'inaugurazione della mostra fotografica "I segni della terra" al Museo Alinari

In serata il concerto "Andrea Amati & band", un evento organizzato da Trieste is Rock al Loft di via Economo, come ultimo evento dell'anno, per farsi gli auguri di Natale con un brindisi, qualche fetta di Pandoro e ottima musica

Spettacolo imperdibile del valzer più grande del mondo in piazza Unità d'Italia

Nella tarda serata iniziano gli eventi danzanti come "I feel Deus" con Dj Sandro Orlando al Deus in piazza Venezia

La MaxMaber Orkestar al buffet Roby, in via Torrebianca, con musica e buon vino per un saluto prima delle feste

Alle 14.30 la Triestina al Rocco sfida la Feralpi per uno scontro al vertice del campionato di serie C

Alle 21 all'Aqvedotto di viale XX settembre la presentazione di "Sciampo - La palestra di ardimento letterario" sull'epopea delle serate Sciampo del'ex Naima di via Rossetti

Domenica 16 dicembre

Sarà possibile visitare la Trieste Ebraica in un itinerario turistico di tre ore

Lo spettacolo "Luci e suoni" del poliedrico Lorenzo Fragiacomo