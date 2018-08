Cosa fare per Ferragosto a Trieste e dintorni

Classica, revival, tango, commerciale e crossover: il ferragosto a Trieste offre divertimento per i gusti più svariati e un gran finale per tutti. Un castello, un museo, una festa in riva al mare o tra le vie della città, ambientazioni d'eccezione per una serata indimenticabile. Di seguito un elenco di eventi per programmare il Ferragosto perfetto:

Concerti

Concerto di Ferragosto a San Giusto, con le musiche di Astor Piazzolla e la Nuova Orchestra da camera Ferruccio Busoni

"I 60 ruggenti Re-Evolution", che riprorranno successi degli anni 60 e 70 in una scatenata serata revival, dalle 21 in piazza Verdi

"New Virtuosi @ Museo Revoltella": giovani talenti violinistici da Londra al museo Revoltella, a partire dalle 21.

Feste

"Exterior", la "Festa senza confini" organizzata da Fuori Corso, che si terrà in via Malcanton, con ben tre Djs, senza distinzione di generi e stili.

"Que Pasa", la festa di Ferragosto al Cantera, in Baia di Sistiana, con inizio alle 23 per una notte "dedicata ai suoni più commerciali e calienti dell'estate 2018".

Per finire, il tradizionale spettacolo pirotecnico sulle rive, della durata di 20 minuti alle 23:30 (qui i provvedimenti alla viabilità). In caso di maltempo lo spettacolo sarà rinviato a sabato 18.