Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

Chi dice che a Trieste non c'è mai niente da fare si sbaglia. Di seguito trovate le indicazoni per passare un fine settimana all'aria aperta tra musica, sagre e tempo libero.

Skin al Cantera

La star britannica questa sera farà vibrare la baia di Sistiana con la sua musica. Appuntamento al Cantera Social Club dalle 23.

Duino&Book

Nell'ambito del festival promosso dal Lions Club di Aurisina e dal Gruppo Ermada Flavio Vidonis, questa sera alle 18 appuntamento con "L'armonia del potere" di Riccardo Pilat che dialogherà con Pamela Rabaccio. Dalle 19:30 aperitivo e degustazione organizzati da Le vie delle foto. Domani invece si parte presto: alle 11.00 nel Castello di Duino si terrà “Concerti al Castello, a cura dell’Associazione culturale “Arte e Musica”. Alle 17.00 appuntamento dedicato ai bambini con “I burattini di Roberto” mentre alle 18.30, Susanna Rigutti, introdotta dalla professoressa Lidia Ruper presenta “Ilmondodisusanna, racconti e pensieri di un’avventura che continua” e “ Tre Fiabe, tre fate e un elfo”.

Lunatico Festival a San Giovanni

Continuano gli appuntamenti del festival organizzato dalla cooperativa La Collina negli spazi del comprensorio di San Giovanni.

Notte Bianca a Trieste

Tutti i locali e i negozi aperti per una serata all'insegna dello svago. Tutte le informazioni utili per la serata. Per muoversi senza macchina verso il centro il servizio gratuito della Trieste Trasporti. Tra gli appuntamenti segnalati anche l'iniziativa “Il dado della fortuna” a cura di Radio Punto Zero (in prossimità della zona pedonalizzata di Corso Italia, vie San Spiridione e Roma), l'appuntamento con GB Tango Academy nella zona di Largo don Bonifacio - Viale XX Settembre, l'esposizione a cura del Gruppo 202 Crew di Trieste di una ventina di auto sportive in piazza San'Antonio e l'allestimento di uno scivolo gonfiabile in piazza Ponterosso (lato BNL)

Notte Bianca a Monfalcone

Sabato 7, la piazza accoglierà lo show del ballerino e coreografo Jean Marie Etienne, noto al pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva Amici. Gli spettacoli sono ad ingresso libero.“

Sagre

Presso il campo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Costalunga sagra oggi e domani.

Sagra di San Nazario (Prosecco) oggi e domani.

Borgo San Sergio, Campo di San Luigi e Padriciano presso la struttura del ASZ Gaja.

Caparezza a Palmanova

Caparezza, la star del rap a Palmanova per Onde Mediterranee Festival Eventi a Trieste, sarà nella città stellata dove farà l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del nuovo “Prisoner 709 Tour”. Rapper molfettano e autentica star della musica italiana, l'artista non è la prima volta che viene in regione. L’evento è una speciale anteprima di Onde Mediterranee Festival.