Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

Cultura e teatro live a Trieste

In città è sbarcato il Festival Approdi, mix di teatro, interazione con il pubblico nelle location dimenticate a Trieste.

Le ombre e le luci, il paesaggio del corpo, approfondimenti artistici con Marianna Accerboni.

Macchine e motori a Trieste, appuntamento da non perdere.

Lunatico Festival, proseguono gli eventi nel parco di San Giovanni, per tutto il fine settimana.

Ci si diverte con l'Immaginario Scientifico a Grignano, che propone eventi per i bambini e per tutta la famiglia.

Muggia

Alcune mostre importanti e da non perdere come Sportivamente e il Muja Buskers Festival, rassegna dedicata alle performance degli artisti di strada.

Opicina e la festa di San Bartolomeo

Continuano gli appuntamenti sul Carso a Opicina. Tutto quello che si può fare nelle sere d'estate.

Trieste City Tour

Non solo per turisti, il nuovo servizio del Comune per vivere la nostra città in maniera assolutamente unica.

Grado

La caccia al tesoro nell'isola del Sole questo sabato.

Nozze Carsiche

Tutto il weekend a Rupingrande/Repen sul Carso con il Cinquantesimo anniversario delle nozze carsoline.

Trebiciano

Parte oggi pomeriggio alle 16 il Vespa Raduno internazionale, presso il campo sportivo di Trebiciano.