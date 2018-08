Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

Il fine settimana che segna la fine di Agosto e l'inizio del mese di Settembre e la lista di eventi consigliati dalla redazione di Trieste Prima.

Festival Show

Sabato 1 settembre in piazza Unità si svolgerà l'ultima tappa del Festival Show in piazza Unità. Ospiti d'eccezione per la finalissima Il Volo.

Closing party

Closing party domenica 2 settembre dalle 18 all'Isola d'Oro a Grado. Live show ballando con i Free Soul, dalle 22 dj rotation.

Sagra de le Raze

Al via venerdì 31 agosto la frequentatissima Sagra de le Raze a Staranzano. Concerti, chioschi enogastronomici, tombole e tante iniziative per il tradizionale appuntamento.

Sagra Patronale a San Vincenzo de' Paoli

Continua ancora per questo weekend la Sagra Patronale dell'oratorio San Vincenzo de'Paoli. Chioschi aperti e musica dal vivo tutte le sere.

Come fogli(e) al vento

Sabato 1 settembre un altro appuntamento al Civico Orto Botanico con Come fogli(e) al vento: presentazioni di libri, musica e degustazioni.

Morire per quattro monete

Da giovedì 30 agosto fino a domenica 2 settembre alle 21 si svolgeranno le ultime repliche di "Morire per quattro monete. Winkelmann: l'ultimo viaggio" presso il Museo d’Antichità J.J. Winckelmann.

Marestate 2018

Venerdì 31 agosto si terrà l'ultimo appuntamento di Marestate 2018. Roberto Todero appassionato studioso di storia militare intratterà il pubblico con un tema molto interessante: "Ottobre 1918, la fine di una Marina". Ingresso gratuito.

Festival Approdi

Torna il festival più spumeggiante e originale dell'estate. Fino al 2 settembre vi aspettano incredibili itinerari artistici in cui gli spettatori/viaggiatori a piedi per Trieste, potranno "approdare" in aree delle città isolite o poco conosciute. Per il weekend sono previsti dalle 20.30:

- venerdì 31 agosto: tour industriale / partenza dal Magazzino 26 > a seguire Centrale Idrodinamica

- sabato 1 agosto: tour spirituale / partenza Chiesa Luterana > a seguire Kleine Berlin

- domenica 2 settembre: tour storico / partenza Castello di San Giusto, Bastione Rotondo > a seguire Bastione Fiorito

Museum tour of Revoltella

venerdì 31 agosto > In occasione dell'ultimo aperitivo della stagione al Museo Revoltella, questo venerdì vi aspetta anche un meraviglioso tour. L'appuntamento è alle 20.00 sulla terrazza. Il tour inizierà alle 21.00. (tour gratuito in lingua inglese)

La festa dell'orgoglio alabardato

Dopo la presentazione della Triestina oggi e domani grandi appuntamenti per rivivere i fasti rossoalabardati nell'anno del Centenario.

Gli eventi a San Giusto

Tutte le informazioni e gli appuntamenti sul colle di San Giusto nel fine settimana.