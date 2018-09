Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

#local

> Come Fogli(e) al Vento + Invasati, tutti pazzi per i fiori

sabato 8 settembre // domenica 9 settembre

Trieste, Civico Orto Botanico, Via Marchesetti, 2

Orario: 10:00

Un evento che vuole dar spazio ad alcune eccellenze triestine in ambito scientifico, culturale, musicale ed eno-gastronomico. Vi aspettano presentazioni di libri, intrattenimento musicale e degustazioni di prodotti locali.



Mercatino del giardinaggio e orticoltura, vendite e scambi di piante, semi, bulbi, terricci e libri, visite guidate, musica e incontri



>Vendita verdura a km 0

sabato 8 settembre, Trieste, dalle 9 alle 12.00

campo via Haipel. Info



>Notte bianca

sabato 8 settebre, Trieste - centro città

"Festa di fine estate” e quindi un saluto alla stagione del relax e delle vacanze, volendo però essere anche un’ottima occasione per lo shopping.

#saturdaynightfever

>Incantesimo Tropicale (Wandervogel & Gemolotto)

sabato 8 settembre, Trieste Pier dalle 19.00

Incantesimo Tropicale è nato da una fascinazione per i ritmi e i profumi tropicali che DjWandervogel e Fabrice condividono da tempo.

Per questa ultima puntata Wandervogel condividerà la console con Andrea Gemolotto, un dj che ha letteralmente scritto pagine di storia del clubbing internazionale.

>Ask Her Out Live + Cedrata Groove Dj Set

sabato 8 settembre, Stazione Rogers dalle 19.00

Prendete Nina Simone, Detroit, Portland, i Karate, i Bottari di Portici, Guy Picciotto, Prince, la savana, la scarpetta a fine pasto e fatevi una vaga idea di cosa sono gli Ask Her Out!

>Frontiere dei Lunatici #3

Gorizia, sabato 8 settembre Parco Franco Basaglia, orario 16.00

Ultima data del Lunatico Tour a Gorizia



#escursioni

>Piacevolmente Carso:Tra Trebiciano al Monte dei Pini

domenica 9 settembre, Piazza di Trebiciano

Orario: 17:00

Una splendida passeggiata tra la frescura di boschi di pini e latifoglie, fino ai prati del Carso sloveno dalle colorate fioriture estive

#teatro

>ImproBora

sabato 8 settembre

Trieste, Teatro San Giovanni Via San Cilino 99/1

Orario: 21:00

Che cosa può accadere sul palcoscenico quando tre dei più famosi e bravi improvvisAttori italiani si trovano assieme?

L'occasione è davvero unica ed è resa possibile dal 1° Raduno di Improvvisazione Teatrale che si svoge a Trieste dal 7 al 9 settembre 2018: Andrea Mitri, Gila Manetti e Antonio Vulpio si esibiranno per gli allievi del Raduno e per il pubblico triestino.

>La zona

8 e 9 settembre

Kleine Berlin

Spettacolo teatrale / Festival Approdi. Qui l'evento

#sagre

>Sagra de le Raze

8 e 9 settembre

Staranzano

Continua l'ultracentenaria festa paesana con un ricco programma di spettacoli, concerti, intrattenimento per i più piccoli, sport e maxi tombole.

#banda

>Note d'Estate

Sabato 8 settembre

Grado, Diga Nazario Sauro

Orario 20.45

Un viaggio musicale estivo attraverso le note, suonate a bande riunite, dell'Associazione Musicale Banda dei Donatori di Sangue di Villesse e della Banda Civica Città di Grado, con la partecipazione straordinaria della cantante Federica Copetti.