Festa di San Patrizio: gli eventi a Trieste

Non siamo nella verde Irlanda ma, forse per un conoscente comune (tale James Joyce), Trieste e Dublino sono molto affini e in qualche modo collegate. Per questo nel capoluogo giuliano la festa di San Patrizio è molto sentita, ed ecco alcune soluzioni se anche voi avete in mente di saltare sui tavoli con una buona Guinness in mano, ascoltando melodie d'ispirazione celtica:

San Patrizio al New Habit in via venezian, con i Drunken sailors in concerto

I Wooden Legs ai Mastri d'Arme, in via Tor Bandena

San Patrizio, poco pelo e molto vizio. Al Grande Buffo in viale XX settembre

Cindy and the Rock History in concerto all'Old London Pub