Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

sabato 29 giugno

Bruno Belissimo + Zwei Knödel

Lunatico Festival ore 19:00

Il primo sabato musicale del Lunatico Festival ospita “Live with Drums” il nuovo tour in duo di Bruno Belissimo, dj produttore e polistrumentista italo-canadese. Il tour arriva dopo la partecipazione ai prestigiosi ESNS EUROSONIC Festival di Groningen (NL), SXSW di Austin (USA) e THE GREAT ESCAPE a Brighton (UK).

Fiore Live

Stazione Rogers ore 21:00

Arriva alla Stazione Rogers la delicata quanto coinvolgente Fiore che, con chitarra e voce, vi trasporterà all'interno del suo mondo facendovi perdere il senso del tempo e dello spazio.

Sabati muggesani. Visite straordinarie in luoghi unici

Muggia vi aspetta l'ultimo sabato del mese per scoprire delle realtà uniche che ti apriranno in esclusiva le loro porte: qui il programma

Pulizia spiaggia Santa Croce

organizzato da Trieste Senza Sprechi

Note d'estate in città

Concerti, aperti e gratuiti, nei rioni, promossi dalla Fondazione Lirica Teatro Verdi e dal Comune di Trieste.

Tsunami meet Back To Japan

Rifugio Premuda ore 20:15

Per la prima volta gli Tsunami e i Back To Japan, con la collaborazione del rifugio Mario Premuda, in piena sinergia per una serata dedicata al ROCK da condividere circondati dalla natura incontaminata del Parco della Val Rosandra a Trieste.

Triskell

XIX edizione del Festival Internazionale di Musica e Cultura Celtica di Trieste.

domenica 30 giugno

Black Coffee

Cantera dalle 18:00 in poi

Animo sudafricano, collaborazioni internazionali con nomi del calibro di Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy, i suoi set hanno ricevuto un'infinità di riconoscimenti nei festival più importanti del mondo. Oggi resident del celebre Hï Ibiza.

Panzano in festa

Un fine settimana di folklore e musica alla riscoperta della comunità e delle sue tradizioni.