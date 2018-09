Cosa fare a Trieste e dintorni nel fine settimana

#sport

>4a pedalata enogastronomica sul Carso

sabato 15 settembre

Basovizza - parcheggio laterale del SINCROTRONE

Anche quest’anno torna la Pedalata Enogastronomica sul Carso con un nuovo tutto in bosco! Vi aspettano ben 10 degustazioni e tanto divertimento.

>Rampigada Santa

Scala Santa

sabato 15 e domenca 16 settembre

>Trofeo Finozzi/Alesani

Golfo di Trieste

domenica 16 settembre

Campionato Zonale Orc - 4° prova Circuito Solo Due Circuito ZOOM 349

Campionato Zonale Ufo - Meteor - 3°prova

#beneficenza

>Storie vere-magiche di piccola grande felicità

Salone degli Incanti. 20.00

Spettacolo di beneficenza con il cast de La Porta Rossa

#enogastronomia

>osmize aperte

Dal 10 al 16 Settembre 2018

Skupek Zdravko - Colludrozza

Amici del KK Adria - Longera

Rebula - Slivia

Gherlani Colja Vittoria - Samatorza

#rievocazione storica

>Bagordi Tergestini

Castello di San Giusto

Da Venerdì 14 Settembre 2018 a Domenica 16 Settembre 2018



Il Castello di San Giusto di Trieste abbassa il ponte levatoio per invitare tutti a diventare allo stesso tempo spettatori e protagonisti, non solo di fatti d’arme tra mercato e taverna, ma anche della giuria nell’inquisizione dei Ranfi, nell’istigare il Consiglio Maggiore a firmare o meno la pace con l’antica Mugla, nel partecipare ad un matrimonio “di casata” e, dulcis in fundo, tra giochi e danze a gozzovigliare alla Festa dell’Uva offerta dai generosi vitigni del bisavolo Noè.

#arte

>Massimiliano e Manet. Un incontro multimediale

Castello di Miramare

Da Sabato 12 Maggio 2018 a Domenica 30 Dicembre 2018

#cinema

>I mille occhi

Teatro Miela Piazza Duca degli Abruzzi 3

sabato 15 settembre

Ore 9.30 Un certo anno. 68 tra 67 e 69

"Sedotti e bidonati" Giorgio Bianchi, 1964, 90 min.

"Le castagne sono buone" Pietro Germi, 1970, 108 min.

Ore 14.30 "77 No commercial use" Luis [Fulvio Baglivi], 2017, 127 min. alla presenza di/with Luis