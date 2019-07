Arriva "Caboose", la cucina errante di due fratelli triestini

Arriva Caboose, la cucina errante che vi farà scoprire un’idea diversa di convivialità. Nata dalle menti di due fratelli triestini, Fabrizio Pizzioli e Daniele Pizzioli, Caboose vi presenta il primo appuntamento "A cena con l'arte". “Siamo due fratelli triestini con un passato da neuroscienziati e la passione per la cucina - hanno dichiarato gli ideatori - . Dal 2010 creiamo in giro per il mondo concetti legati alla cucina: ultime tappe Brussels, Londra, Lisbona e Shanghai. Recentemente siamo tornati nella nostra Trieste con “CABOOSE cucina errante” per condividere con persone interessanti un nuovo concetto di cucina e le virtù del nostro territorio".

L'appuntamento è per venerdì 12 luglio alla Galleria d’Arte Tivarnella. L'appuntamento si ripeterà anche sabato 13 luglio.

Qui il link con le informazioni.

Menù

(chef DanieIe Pizzioli)



APERITIVO Melanzane e cozze bruciati (crostino melanzana bruciata, yoghurt greco, polvere di cozze affumicate)

ANTIPASTI Seppia in fiore (Insalatina seppie fiori e foglie)

Prosciutto di cefalo (Cefalo affumicato, galletta, cipolle confital vino terrano)

Coccio di erbe e conchiglie (zuppetta di misto conchiglie, pesto di finocchio selvatico, pomodorini al forno)

PRIMO PIATTO Lo scampo dentro e fuori (Raviolo di scampi e limone fermentato, bisque, basilico)

SECONDO PIATTO Semplicemente croccante (tonnetto alletterato, verdure croccanti, pasta d'aglio arrosto, crema krene bietola)

DOLCE Tentazioni estive (semifreddo santoreggia, dolce mandorle, albicocche caramellate)