Il castello di Miramare "copiato" e "incollato"

Una stampante in 3D, un drone per realizzare riprese ad altissima definizione e il desiderio di condividere una delle tante opportunità che il turismo sta portando a Trieste ormai da anni. Questi in sintesi i motivi per cui la Terza Circoscrizione ha presentato questa mattina il progetto "Miramare in 3D", che rappresenta una delle novità più interessanti del prossimo "Trieste Mini Maker Faire" in programma il 28 e 29 luglio.

Il progetto

Si tratta di un progetto targato Liquidmedia di Massimiliano Morelli e condiviso anche con l'associazione Spiz e la III Circoscrizione, al fine di "costruire" modellini tridimensionali del castello di Miramare grazie alla tecnica della fotogrammetria.

La Circoscrizione

Laura Lisi, presidente della III Circoscrizione: "Grazie alla proposta di Morelli siamo rimasti entusiasti dell'iniziativa e siamo riusciti ad ottenere una bella scansione, attraverso le immagini che sono state girate".

Liquidmedia

Morelli: "È un regalo a Trieste e dopo un sopralluogo abbiamo notato che la zona era perfetta per poter realizzare delle immagini con il drone. Ne abbiamo fatte 170 ad altissima risoluzione. Cosa cambia rispetto ai vecchi modellini? Questo ha le stesse dimensioni - in proporzione - del castello e ha una precisione millimetrica".

La proposta

Morelli ha poi lanciato una proposta: "Trieste sta andando verso una vocazione turistica sempre maggiore e magari questo rappresenta un aiuto, visto che i turisti potrebbero portarsi a casa un ricordo. Ci sono veramente tante persone che imparano ad usare il drone e la regolamentazione sta cambiando molto rapidamente. Cinque anni fa una cosa del genere era impensabile con i droni".