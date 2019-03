Asburgo: celebrazione 300esimo anniversario del Porto Franco

La Casa d'Austria celebrerà il 300esimo anniversario del Porto Franco domenica 17 marzo 2019, a partire dalle 16.15, nella Chiesa degli Asburgo (della Beata Vergine del Rosario, in piazza Vecchia), con la partecipazione di S.A.I.R, l'Arciduchessa Gabriela d'Asburgo-Lorena. A tutti i partecipanti verrà distribuita, per l'occasione, una cartolina commemorativa in serie limitata.

Ecco il programma della giornata:

- ore 16.15: concerto della Gruppo Bandistico Folkloristico Refolo in piazza Vecchia;

- ore 16.45: intervento di S.A.I.R. l'Arciduchessa Gabriela e una breve relazione storico-rievocativa sulla valenza della proclamazione del Porto Franco;

- ore 17.30: Santa Messa nel rito antico, seguita dal Te Deum e dall'Inno Imperiale.