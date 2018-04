Barcolana sul Carso: "regata" in un mare di esperienze culturali,storiche ed enogastronomiche

In occasione della 50a Barcolana lo SK Devin, in collaborazione con la società velica Barcola Grignano e alcune società sportive e culturali del Carso, con il patrocinio dei comuni carsici Monrupino, Sgonico e Duino Aurisina, e con il contributo della Regione Fvg, organizza la 1a Barcolana sul Carso, ovvero una regata carsica in un mare di esperienze soprattutto culturali e storiche, ma anche enogastronomiche.

Le partenze delle navette che accompagneranno i partecipanti in questa accattivante avventura sono previste per sabato 6 e domenica 7 ottobre, ovvero una settimana prima del grande festa della vela. Il senso di questa iniziativa è far conoscere il Carso triestino alle molteplici anime che in quel periodo circondano la regata Barcolana.

Potranno iscriversi e far parte degli equipaggi su "minibus" persone provenienti dalla regione Fvg, ma anche dal Veneto, Austria, Germania, Slovenia, che cercheranno di condividere in queste due giornate la ricchezza enogastronomica e la bellezza storica e ambientale di un territorio, che è ancora tutto da scoprire. Le tappe, ovvero le “boe” della regata saranno le aziende agricole carsoline che offriranno ai partecipanti degustazioni e assaggi dei prodotti locali. Tra gli ideatori di questa regata Boris Devetak e il consigliere regionale del Pd Stefano Ukmar.