Brindisi e letture per festeggiare i 105 anni di Boris Pahor

La storia

Domenica 26 agosto Boris Pahor compie 105 anni. Egli rappresenta una parte significativa della storia di Trieste: ha vissuto le vicende di più di un secolo ed è stato testimone della nascita dello squadrismo fascista e razzista che il 13 luglio del 1920 incendiò il Narodni Dom di via Fabio Filzi 14.

Con i suoi occhi vide il fuoco da quella piazza Oberdan dove si insediarono 23 anni dopo i nazisti delle SS, che lo interrogarono, arrestarono e lo inviarono al campo di prigionia; sull’importanza di quella piazza ha scritto uno dei suoi libri più pregnanti.

Brindisi e letture

Anche quest'anno si festeggierà insieme il suo compleanno. Il centro multiculturale italosloveno di via Valdirivo 30 insieme al Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci organizzano infatti un brindisi in suo onore con alcune letture del suo libro “Piazza Oberdan” da parte di Tommaso Bertossi e Sanja Viviani. Verrà inoltre offerto un omaggio musicale della giovane violinista Maša Kocijancic allieva della Professoressa Jagoda Kjuder della Glasbena matica.

L'evento si terrà domenica 26 agosto alle ore 18:30, in piazza Oberdan

In caso di maltempo, si svolgerà sotto i porticati della piazza.

Alla fine del brindisi, alle 19.30 sotto il palazzo della Regione davanti alla Sala Tessitori(p.zza Oberdan, 5) si terrà la prima riunione preparatoria in cui si parlerà degli aspetti politico, culturali e organizzativi della prossima iniziativa collegata a quest’evento.

Ricordo armistizio

Sabato 8 settembre 2018 la cittadinanza è inoltre invitata dagli organizzatori sempre in Piazza Oberdan alle 18:30 sotto il porticato del palazzo numero 4, dove dall’8 settembre 1943 ebbe sede la famigerata polizia delle SS. Questo fu luogo di interrogatori e di tortura nei confronti dei sospettati oppositori e degli antifascisti. Verranno ricordati l’armistizio con gli angloamericani e il 75° anno dall’arrivo dei nazisti.