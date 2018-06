Conferenza sull'attivismo femminile in Siria al Circolo della Stampa

Sono 7 anni di conflitto e 350 mila vittime, di cui quasi 20 mila bambini e oltre 12 mila donne: alcuni numeri della guerra in Siria. Eppure non se ne parla quasi più, men che meno si parla del ruolo delle donne e dei movimenti femminili prima e dopo l’inizio del conflitto.

Per colmare almeno in parte questa lacuna Articolo 21 Fvg, Ordine dei Giornalisti e Assostampa Fvg hanno promosso un corso di formazione per giornalisti aperto a tutte le persone interessate: Michela Cerruti, triestina ricercatrice presso la Scuola di Alti Studi in Scienze Sociali (EHESS) di Parigi, presentando suo studio "Donne attiviste in Siria: nuove visibilità nella sfera pubblica virtuale”, racconterà un volto inedito della Siria, esaminando l'attivismo di una generazione di blogger che smontano stereotipi e pregiudizi e ci aiutano a rendere più umano un Paese dimenticato, che erroneamente consideriamo molto lontano.

L’incontro avrà luogo al Circolo della Stampa di corso Italia 13 martedì 5 giugno dalle 9.30 alle 12.30.