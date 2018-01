Corso di Esperanto: anche a Trieste si impara la "lingua universale"

Anche a Trieste si impara l’Esperanto. Sono aperte le iscrizioni al corso di lingua internazionale esperanto presso l’Associazione Esperantista Triestina, via del Coroneo 15, terzo piano.

Il corso si terrà una volta alla settimana sino alla fine di maggio ed è anche propedeutico per la partecipazione attiva agli importanti appuntamenti culturali che avranno luogo nel corso del 2018 in varie parti del mondo. Gli interessati, e coloro che si sono già iscritti, sono invitati alla presentazione del corso e ad un primo incontro conoscitivo, in sede, martedì 9 gennaio alle h. 18.

INFO: tel. 339-2226936, testudo.ts@gmail.com – www.esperantotrieste.it