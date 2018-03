Onav: in partenza a marzo il corso per avvicinarsi al mondo del vino

Il corso è l'inizio di un viaggio per quanti vogliono avvicinarsi al meraviglioso ed intrigante mondo del vino. Dedicato a chi vuole apprendere e avvicinarsi al vino con un approccio comprensibile e guidato, o per chi vuole mettere ordine alle idee raccolte come autodidatta, attraverso un percorso strutturato, insieme a docenti qualificati Onav, enologi stimati e professori universitari.

In 18 lezioni si acquisirà un bagaglio di informazioni e di saperi che potranno essere approfonditi con la partecipazione a successive degustazioni ed esperienze in vigna e in cantina. Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza!

La figura dell'Assaggiatore Onav è riconosciuta giuridicamente (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563)

Le lezioni si svolgeranno presso l'Albergo Ristorante Sonia, a Domio 47, San Dorligo - Dolina, dalle 20.30 alle 22.30 il lunedì e il giovedì.

Tutti coloro che sono interessati ad iscriversi al corso sono pregati di inviare una mail con i propri dati (nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo email) a trieste@onav.it.



Di seguito il programma ed il calendario dettagliato:

1. lezione: lunedì 19 marzo - COS'E' L'ONAV E CHI E' L'ASSAGGIATORE

2. lezione: giovedì 22 marzo - SCOPRIRE I SENSI E LA LORO MEMORIA

3.lezione: lunedì 26 marzo - QUANTO SIAMO SENSIBILI AL GUSTO?

4. lezione: giovedì 29 marzo - SAPER ASSAGGIARE

5. lezione: giovedì 5 aprile - LEGISLAZIONE ED ETICHETTA DEI VINI

6. lezione: lunedì 9 aprile - LA VITE, ORIGINE DI TUTTO

7.lezione: giovedì 12 aprile - ENOLOGIA - DAL GRAPPOLO AL MOSTO

8. lezione: lunedì 16 aprile - ENOLOGIA – IL MOSTO SI TRASFORMA

9. lezione: giovedì 19 aprile - ENOLOGIA - LA VINIFICAZIONE IN ROSSO

10.lezione: lunedì 23 aprile - ENOLOGIA - LA VINIFICAZIONE IN BIANCO

11. lezione: giovedì 26 aprile - ENOLOGIA - LA VINIFICAZIONE IN ROSSO ALTERNATIVA

12. lezione: giovedì 3 maggio - ENOLOGIA - L'AFFINAMENTO DEL VINO

13. lezione: lunedì 7 maggio - A VOLTE QUALCOSA NON VA

14.lezione: giovedì 10 maggio - I VINI SPECIALI CON SPUMA

15.lezione: lunedì 14 maggio - I VINI SPECIALI SENZA SPUMA

16. lezione: giovedì 17 maggio - IL VINO FA BENE? ORGOGLIO E PREGIUDIZI

17. lezione: lunedì 21 maggio - ENOGRAFIA DELLA REGIONE

18. lezione: giovedì 24 maggio - RIVEDIAMO INSIEME IL PROGRAMMA