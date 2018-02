Creare ingegnosi ingranaggi con il laboratorio per famiglie all'Immaginario Scientifico

Stare seduti insieme intorno a un tavolo, in famiglia, dialogando e confrontandosi: all' Immaginario Scientifico di Trieste questo avviene domenica 25 febbraio , alle ore 11.00 e alle 15.00, nei Family Lab “Linkages” , dedicati alle famiglie con bambini da 8 anni .

Il tema di questo laboratorio sono proprio i collegamenti (linkages), in questo caso di tipo meccanico: mettendo le mani su strumenti e materiali semplici ma inaspettatamente utili, come i fermacampioni, genitori e figli (ma anche zii, nonni, cugini...) insieme creeranno colorate animazioni meccaniche e fantasiosi ingranaggi, in un’attività collaborativa alla scoperta del funzionamento di forze e leve. Il costo del laboratorio è di 7,00 euro a persona. L'iscrizione si effettua tramite form online, sul sito www. immaginarioscientifico.it ( pagina “Le attività del mese al science centre di Trieste”).