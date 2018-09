"Diventare leader del cambiamento": corso gratuito di Gal Carso e Mit di Boston

Parte in questi giorni 'U LAB' il corso del MIT di Boston dedicato a formare "leader" del cambiamento e per il quale il GAL Carso organizza la promozione e una serie di eventi sul nostro territorio. Il corso, concepito dal Presencing Institute del MIT è diffuso gratuitamente via internet in tutto il mondo e ha una rete mondiale di professionisti, liberi cittadini e organizzazioni che lo seguono e promuovono.

L'idea di fondo del corso è che, se vogliamo cambiare la società, il nostro territorio, oppure creare o sviluppare un nuovo prodotto o servizio, prima di tutto dobbiamo cambiare noi stessi. Il corso propone una visione del mondo in cui viviamo ma anche suggerisce metodi di lavoro, sia utili alla gestione di gruppi, che all’introspezione (uno di questi metodi è proprio una pratica di mindfulness ovvero di meditazione). 'U LAB' è dedicato a formare “leader” nel senso di coach e mentor: questa figura è concepita come un creatore di spazi protetti di ascolto, collaborazione e crescita intorno a progetti innovativi concreti.

Il GAL promuove il corso e organizza degli eventi per chi su questo territorio vuole confrontarsi da noi coi metodi proposti da Boston, utili ad agire. Il GAL enfatizza l'importanza per chi opera sul nostro territorio di aumentare la sua educazione su alcune capacità su cui U LAB fa formazione ovvero : «The leadership knowledge that matters most: self-knowledge» (la conoscenza di leadership più importante: la conoscenza di sè), «Capacities of deep listening, precise observation, and dialogue» (capacità di ascolto profondo, osservazione precisa e dialogo), «Practices for creating institutional innovations that generate wellbeing in society» (pratiche per creare innovazioni istituzionali che generano benessere nella società).

La lezione introduttiva '0x' di U LAB è già disponibile online. Il primo appuntamento sul territorio del litorale, organizzato dal GAL, è previsto per giovedì 20 settembre a Trieste dalle 15.45 alle 18.00, presso Laby, al piano in via Cicerone, 4. L'antropologa Margaret Mead ha scritto un giorno: «Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini pieni di idee e passione possa cambiare il mondo; in verità, è la sola cosa che ci sia mai riuscita».

INFORMAZIONI E INIZIARE IL CORSO, ORA:

- la lezione introduttiva '0x', già adesso disponibile

- la pagina del corso U LAB vero e proprio (1x), che sarà disponibile gratuitamente dal 13 settembre

- l'invito pdf in italiano e l'invito pdf in sloveno a U LAB predisposti dal GAL

- scrivi a Enrico Maria Milič del GAL Carso,milic@galcarso.eu, per ottenere altre informazioni.