Festa della donna: l'8 marzo riapre l'orto botanico

Festeggiamola regalando e regalandoci una passeggiata tra i primi fiori primaverili. Anche quest’anno, proprio in occasione della festa dedicata alle donne, il Comune di Trieste riapre al pubblico il Civico Orto Botanico per la stagione 2018. L'8 marzo a tutte le signore in visita sarà donato un piccolo omaggio.

L’orario di apertura sarà quotidiano per venire incontro alle crescenti richieste dei cittadini, di turisti e scolaresche, quindi, a partire da martedì 8 marzo e sino al 15 novembre, il Civico Orto Botanico sarà aperto lunedì e mercoledì 9 -17; martedì, giovedì e venerdì 9 -13; sabato e domenica 9-14.

L’ingresso sarà completamente gratuito, per fare di questo Istituto una sorta di giardino didattico da tutti pienamente fruibile per passeggiare e rilassarsi, imparando i nomi delle piante, godendo della pace e del panorama che spazia dalle colline al mare della città di Trieste.

In orto botanico sarà sempre attivo dall'8 marzo anche il Flowercrossing. Cosa sono le piante Flowercrossing? Sono piante offerte in dono, da appassionati giardinieri e dal Civico Orto Botanico per il pubblico in visita. Sono poste in vicinanza dell’entrata e si riconoscono per la presenza sull’etagere del cartello Flowercrossing. Curatele, coltivatele, riproducetele donatele a persone che amano le piante! Per i lettori giardinieri prosegue anche quest'anno il SeminaLibri il primo bookcrossing botanico italiano che germoglia!