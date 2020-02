Foibe: da ANPI e Open FVG un incontro "contro la strumentalizzazione della storia"

"Si può guarire dalle ferite del passato quando il ricordo e il dolore e una storia decontestualizzata sono cavalcati da una parte politica?" Questo l'interrogativo che sarà discusso durante l'evento 'Storie a brandelli' domani, 19 febbraio alle 19 al Knup Bar. Si parlerà di storie di confine e si toccherà il tema delle foibe con alcuni esponenti del centrosinistra cittadino e il presidente dell'ANPI Trieste Fabio Vallon. Un evento organizzato dal movimento politico Open Fvg e ANPI - VZPI Trieste

"Le recenti mistificazioni e strumentalizzazioni della drammatica storia dei nostri territori sul confine orientale - si legge nella presentazione dell'evento - necessitano di un momento di riflessione da parte dei cittadini e della politica affinché si possa finalmente superare il passato. Senza dimenticarlo né brandirlo come una clava, ma per poter comprendere quanto è successo e guardare al futuro, nella comune casa europea quale luogo di pace, convivenza e rispetto reciproco. I più recenti attacchi alla Resistenza e all'antifascismo rischiano di trasformarsi in un attacco alla democrazia e alla Costituzione del nostro paese".

Interverranno Sabrina Morena, Consigliera comunale di Trieste Open Fvg, Valentina Repini, Consigliera Comunale di Trieste PD, Fabio Vallon, Presidente ANPI - VZPI Trieste, Franco Ceccotti, Storico e Paolo Stanese, Insegnante."