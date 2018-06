Impresa: incontro sulla governance aziendale nell’imprenditoria familiare

"Continuità generazionale e governance aziendale nell’ impresa familiare" è il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 13 giugno 2018, alle 17.15 (ritrovo ore 17.00) a Udine, a Palazzo Torriani, sede della Confindustria, in Largo Carlo Melzi, 2.

Interverranno:

Davide Boeri, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine

Luca Petoletti, Partner di The European House – Ambrosetti con responsabilità dell’area “Imprese familiari e governance”

Alberto Zanatta, Presidente del CdA di Tecnica Group S.p.A.

La tutela del patrimonio familiare nel passaggio generazionale rappresenta ormai un tema imprescindibile per le Famiglie imprenditoriali italiane. È necessario preparare il passaggio generazionale nei tempi e con le modalità adeguate, relativamente agli asset finanziari, immobiliari ed aziendali.

Inoltre, prescindendo dai temi tecnici (legali/fiscali), vi sono numerosi altri aspetti determinanti per una buona convivenza e continuità (legati ai giovani, ai ruoli, ai compensi, all’organizzazione, ecc.). Se le criticità peculiari delle Imprese familiari – “figlie” del rapporto dialettico e molto spesso irrisolto tra le due istituzioni – sono affrontate e gestite con debito anticipo, l’Impresa familiare è in grado di esprimere risultati superiori rispetto alle imprese non familiari.

L’incontro vuole affrontare in modo puntuale questi temi, facendo luce, grazie all’esperienza concreta dei relatori, sulle modalità che permettono di assicurare nel tempo e tra le generazioni la crescita, la governabilità e la tutela del patrimonio dell’Impresa e della Famiglia.

In particolare, si cercherà di dare risposte concrete ai seguenti quesiti:

- Come rendere efficace la convivenza generazionale?

- Come risolvere concretamente le criticità alle quali le Imprese familiari sono sottoposte con il trascorrere del tempo? Con quali strumenti?

Programma

17.00 Registrazione partecipanti

17.15 Benvenuto da parte di Davide Boeri – Presidente del Gruppo Giovani Industriali Udine

L’ottimizzazione del rapporto Famiglia-Impresa e della governance.

- Le sfide ed i rischi per le imprese familiari con il trascorrere del tempo

- Gli errori più frequenti

- Alcuni aspetti fondamentali da tutelare/assicurare

- Aree/strumenti concreti di intervento

Luca Petoletti – Partner di The European House - Ambrosetti

Il Caso della Famiglia Zanatta

Alberto Zanatta – Presidente del CdA di Tecnica Group S.p.A.

Dibattito

19.00 Conclusione Lavori - Aperitivo

Modalità di partecipazione: gratuita, previo invio e-mail di registrazione a domenico.mafrici@ambrosetti.eu