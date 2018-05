Caregiver e lavoro: secondo incontro a CasaViola dedicato a chi si occupa dei propri cari

Il giorno 14 maggio dalle 17.00 alle 18.00, presso CasaViola – Associazione Goffredo de Banfield in via Fabio Filzi 21/1, si terrà il secondo dei tre appuntamenti di ‘Caregiver e lavoro’ curato dal programma regionale SìConTe. L’incontro è dedicato a coloro che si occupano quotidianamente dei propri cari, in particolare alle persone che si prendono cura di un malato di Alzheimer o di altre demenze, spesso costretti a lasciare o ridurre il lavoro o a doversi destreggiare con la contrattualistica dei collaboratori domestici. Gli incontri saranno tenuti dalle responsabili del servizio regionale ‘SiConTe’, le dott.sse Emanuela Dorio e Arianna Sbuelz.

Come far conciliare il carico gravoso del caregiver rispetto all’organizzazione delle cure e dell’assistenza dei propri cari con gli impegni legati alla propria vita professionale? Come poter gestire al meglio i contratti con i collaboratori domestici, e soprattutto come trovare una soluzione in linea con le proprie esigenze? Partendo dall’osservatorio del programma regionale SiConTe, si cercherà di allungare lo sguardo sulle possibilità date dalle politiche lavorative esistenti, proporre qualche spunto di riflessione sui possibili cambiamenti e trovare insieme le soluzioni migliori rispetto alla scelta del collaboratore domestico e del suo contratto.

Il terzo appuntamento “Cargiver e lavoro”, curato dal programma regionale SiConTe, si terrà sempre presso CasaViola – Associazione Goffredo de Banfield lunedì 21 maggio dalle 17.00 alle 18.00.

La partecipazione all’incontro è gratuita.

Per informazioni e iscrizioni telefonare allo 040362766 o scrivere a casaviola@debanfield.it