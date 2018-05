“La creatività urbana per il sociale”, al Polo Giovani Toti il primo convegno a Trieste sulla street art

“La creatività urbana per il sociale” è il titolo del primo convegno a Trieste sulla street art che si terrà mercoledì 23 maggio, dalle ore 17.00 alle 19.00, al Polo Giovani Toti (ingresso via del Castello 1) - promosso dal Comune di Trieste-Progetto Area Giovani insieme a INWARD (Osservatorio Creatività Urbana), nell'ambito di CHROMOPOLIS per la settimana di residenza artistica Artefatto SeetheSea – che vedrà la partecipazione di curatori e artisti italiani impegnati in progetti con le comunità residenti e destinati a rafforzarne l'identità. “Riqualificazione è rigenerazione”.

L'obiettivo è mettere a confronto alcuni tra i più significativi esempi nazionali sulla street art e sulla sua evoluzione in Italia. Negli ultimi anni è certamente cresciuto in maniera esponenziale il numero di progetti legati alla partecipazione e condivisione con le comunità residenti nei piccoli centri e nelle periferie. Una macchina creativa che dall'amore verso l'arte inizia ad indagare storia, tradizioni e valori di un territorio, puntando sulla riscoperta della propria identità. Nascono per questo, soprattutto sulle grandi facciate grigie dei complessi residenziali o sugli edifici scolastici, imponenti interventi che vedono numerosi street artisti di fama internazionale, enti ed educatori impegnati in incontri e laboratori creativi. La street art sceglie così questo preciso canale di diffusione che trova nella rigenerazione sociale il punto più alto e sensibile dell'espressione artistica.

Relatori

Giorgio Rossi, assessore alla Cultura, Sport e Giovani saluti istituzionali

Nico Bruchi, presidente ACU EDF Crew

TUCC - Tuscany's Urban Colors Correction. Progetto itinerante di arti visive contemporanee, da Pontedera alla Toscana

Mattia Campo Dall'Orto, artista e presidente ACU Macross

Personali esperienze all'estero e iniziative in collaborazione con il Comune di Trieste Mirko Pierri, presidente a.DNA

Urban Area. Progetto indipendente basato sulla diffusione dell'arte urbana tra interventi murali e laboratori didattici dal Lazio alla Campania

Silvia Scardapane, capostaff INWARD Osservatorio sulla Creatività Urbana

Parco dei Murales. Programma di riqualificazione artistica e rigenerazione sociale, nella periferia orientale di Napoli

Moderatore: Luca Borriello, coordinatore scientifico INOPINATUM Centro Studi sulla Creatività Urbana

