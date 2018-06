"La lunga notte delle chiese": evento serale alla Beata Vergine del Rosario

Ormai è tutto pronto per la “Lunga Notte delle Chiese”, in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro. Venerdì 8 giugno, dal primo pomeriggio a notte, saranno più di 40 le chiese e oltre 100 gli eventi che dalle Dolomiti Bellunesi alla Sicilia spazieranno tra visite guidate, musica, teatro, canto, tutto in una chiave di riflessione e spiritualità. In Italia ma anche all’estero con l’adesione di alcune parrocchie in sud America e precisamente nella città di Jaraguà Do Sul in Brasile e a Buenos Aires in Argentina. Tantissime piccole luci nella notte si accenderanno, a testimoniare l’unione dei luoghi di culto nel Mondo.

A Trieste la notte bianca avrà luogo dalle 20:30 a mezzanotte nella chiesa della Beata Vergine del Rosario (Cappella Civica) di piazza Vecchia, con evangelizzazione di strada a cura della Pastorale Giovanile (possibilità di preghiera, Adorazione Eucaristica e confessioni).

I programmi sono moltissimi, numerose iniziative differenti organizzate da associazioni, gruppi culturali, musicali, con il coordinamento delle Diocesi, dei loro Uffici alla cultura e Pastorali Giovanili. Un’occasione per tutti, religiosi e non, di partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perchè in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale. L’obiettivo è quello di coinvolgere la chiesa nella vita sociale della città, per dare un segno di contemporaneità e di presenza nella comunità.

Tutto gratuito e a ingresso libero.

Il programma completo e dettagliato si può trovare al link seguente, dove si può anche scaricare la brochure in formato digitale. Quella cartacea stampata si può trovare nelle chiese e in distribuzione nel territorio di riferimento.

Link programma e brochure:

Sito: https://www.lunganottedellechiese.com/

Brochure: https://www.lunganottedellechiese.com/brochure/