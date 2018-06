"Chiacchierando con Margherita": incontro con Federico Taddia

Mercoledì 27 giugno alle ore 18 presso la libreria Lovat, si terrà l'incontro con Federico Taddia dal titolo "Chiacchierando con Margherita".

I libri insieme, la radio e la tv, le presentazioni in giro per l’Italia, i viaggi in treno, i pranzi veloci e le telefonate negli orari più bizzarri…

Federico Taddia, racconta la “sua” Margherita, e la storia di un’amicizia nata per caso e continuata tra tanti progetti insieme.

La storia di un incontro quindi, tra una scienziata e un divulgatore, accumunati nell’interesse di trasmettere cultura e curiosità. Senza prendersi troppo sul serio…

Un incontro rivolto agli adulti e ai ragazzi.



Federico Taddia, giornalista scientifico, autore e conduttore televisivo e radiofonico. È autore di innumerevoli titoli tra cu il libro per ragazzi Perchè le stelle ci cadono in testa (Editoriale Scienza), scritto a quattro mani con Margherita Hack.

L'incontro si inserisce nell'ambito della manifestazione "Ricordando Margherita" organizzata da Trieste Città della Conoscenza (11-30 giugno). Per info: info@triesteconoscenza.it