Visita guidata in italiano e sloveno al Museo di Storia Naturale con gli studenti del Liceo Prešeren

Venerdì 1 giugno, al Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, a conclusione dello stage Alternanza Scuola Lavoro, gli studenti della classe terza del Liceo France Prešeren faranno una visita guidata gratuita in sloveno (alle ore 11.00) e in italiano (alle ore 11.30).

I ragazzi guideranno i visitatori tra le sale del museo alla scoperta dei reperti piu rilevanti e curiosi. Al piano terra sarà possibile scoprire come, grazie alla passione di ricercatori locali, nel 1846 è nato il museo; si conoscerà la storia di Antonio, il famoso fossile di dinosauro tra i più completi al mondo, e alcune curiosità sui reperti fossili del Carso. La visita al primo piano proseguirà lungo il cammino dell'evoluzione umana, e si addentrerà negli ambienti terrestri e marini.

Ingresso al Museo 2 euro. Visita guidata gratuita.