Immaginario Scientifico: visite al planetario per i più piccoli

Le stelle hanno le punte? Dove va a finire il Sole al tramonto? Per tutti i piccoli curiosi di astronomia, domenica 5 agosto all’Immaginario Scientifico di Trieste (a Grignano) tornano le visite al planetario "Stella stellina", dedicate ai bambini da 3 a 5 anni, che si svolgeranno ogni ora a partire dalle 11.00 durante l'apertura del museo (ore 10.00-18.00).

Seduti su comodi pouf i bambini, accompagnati dai genitori, potranno osservare il cielo notturno, avventurandosi tra le stelle e i pianeti proiettati sulla volta del planetario. Tra racconti avvincenti e personaggi mitologici potranno scoprire qualcosa di più sul movimento degli astri, su pianeti come Marte, Giove e Saturno, o su come riconoscere la costellazione di Orione o la Stella polare.

Il costo è di € 3,50 a persona, ridotto € 2,50 per bambini da 6 a 12 anni, gratuito sotto i 6 anni. Le iscrizioni si effettuano direttamente presso la cassa del museo nel corso della giornata, fino a esaurimento posti.

Domenica 5 agosto dalle 10.00 alle 18.00 si potranno visitare anche le altre sezioni museali dell'Immaginario Scientifico: con gli “exhibit hands-on” da provare, manipolare e sperimentare, per conoscere la scienza attraverso l'esperienza diretta. Nello spazio dedicato alle multivisioni grazie alle suggestive immagini di De Revolutionibus si potrà partire per un viaggio che traccia la storia della scienza fino ai nostri anni, immersa nel flusso degli eventi della politica, dell’arte e della letteratura.