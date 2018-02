“Stanca morta”: Elena De Vecchi presenta il libro al Coroneo

Il 24 febbraio 2018 ad ore 10.00 Elena De Vecchi presenterà il libro “Stanca morta” presso la Casa Circondariale di Trieste a favore delle persone private della libertà alla presenza - anche - di un gruppo di persone provenienti dalla libertà.

L’evento s’inserisce nel ciclo d’incontri letterari organizzati dal Garante Comunale dei Diritti dei Detenuti di Trieste Elisabetta Burla.

“Stanca morta” un romanzo, un poliziesco avvincente e dalla lettura scorrevole che pone al lettore moltissime tematiche e induce a importanti riflessioni.

Il romanzo ambientato tra Gorizia, Nova Gorica e la Valle del Vipacco si sviluppa intorno alla scomparsa di una donna – Emma Torriani – inspiegabile per tutti, marito e figli compresi; una vita invisibile, monotona, apparentemente senza interessi e senza “scossoni”: la Fusa annulla la sua persona per la famiglia e per il lavoro; il Nullo non capisce, non coglie le “difficoltà”, i drammi interiori, le aspettative e le ricerche di una Famiglia.

Ma dal libro emergono molte altre tematiche e argomenti: innanzitutto, l’importante lavoro di ricostruzione e documentazione storica da parte dell’Autrice; viene riportato alla luce il fenomeno migratorio delle aleksandrinke; viene ben descritta la particolarità del territorio di confine con il suo intreccio di lingue e culture diverse. In esso si superano le “conflittualità” di diverse culture attraverso la collaborazione concreta tra piccoli commissariati di frontiera che, sforniti di personale e mezzi, ponendo in essere un’onesta collaborazione, alla fine riusciranno a risolvere un caso intricato.