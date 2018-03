Festa della donna: tantissimi mazzetti di mimose al banchetto del Rotaract Club

Due scatoloni di mimose fresche, sacchettini in cellophane e tanti nastrini rosa: i ragazzi del Rotaract Club Trieste è così che hanno preparato i mazzolini di fiori gialli.

L’8 Marzo, infatti, i giovani volontari saranno presenti in città con un importante banchetto organizzato interamente da loro.

L’appuntamento è in Piazza della Borsa, dalle 8:00 di mattina fin dopo pranzo, e la raccolta fondi sarà destinata al loro Service annuale di Club, che quest’anno ha visto la collaborazione con il Goap – Centro Antiviolenza di Trieste.

Capostipite di svariate attività di volontariato attivo svolte nel corso dell’intero anno, questo banchetto impegna i giovani Rotaractiani triestini nel raggiungere la somma necessaria al finanziamento di un progetto annuale, che impegni il Club nel supporto di associazioni locali, e che quest’anno ha visto appunto il supporto alle donne vittime di violenza, avvicinandoli a questa sensibile tematica.