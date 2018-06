Storici appuntamenti al Coni: commemorazione a Redipuglia e prima riunione giunta a Trieste

Storico duplice appuntamento per il CONI la settimana prossima. Lunedì 11 alle 15.30 il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, si recherà al Sacrario di Redipuglia per rendere omaggio ai caduti della Grande Guerra nell'anno del centenario che segnò la fine del primo conflitto mondiale. Per l'occasione Malagò, che sarà accompagnato dal Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, ha voluto al suo fianco anche il Presidente dei Comitati Olimpici Europei, Janez Kocijancic (che sarà accompagnato dal Segretario Generale dei COE, Raffaele Pagnozzi), anche per tributare un doveroso gesto di riconoscenza verso coloro gli oltre diecimila soldati di varie nazionalità sepolti nel vicino Cimitero austro-ungarico.

È la prima volta nella storia che un Presidente del CONI si reca al Sacrario di Redipuglia e per tale occasione sarà allestita una cerimonia con picchetto militare di onore ai caduti, tra i quali si ricordano molti sportivi, a cominciare da Guido Romano, campione olimpico a Stoccolma 1912, e Giuseppe Sinigaglia, campione della Canottieri Lario.

È prevista la presenza di una folta delegazione di atleti giovani del Friuli Venezia Giulia, guidata dal Presidente Regionale CONI, Giorgio Brandolin, oltre ad illustri campioni del passato che sono nati in questa terra: Irene Camber (oro a Helsinki 1952), Abdon Pamich (oro a Tokyo 1964), Alessandro Argenton (oro a Tokyo 1964), Federico Roman (oro a Mosca 1980), Gabriella Paruzzi (oro a Lillehammer 1994), Manuela Di Centa (oro a Lillehammer 1994), Daniele Molmenti (oro a Londra 2012), Valentina Turisini (argento ad Atene 2004) e Margherita Granbassi (bronzo a Pechino 2008).

Il giorno dopo, martedì 12 giugno, sempre per la prima volta nella storia, si riunirà a Trieste la Giunta Nazionale del CONI, con inizio alle ore 9.30. Ad ospitare i lavori la Sala del Consiglio Comunale di Trieste, con il Sindaco Roberto Dipiazza a fare gli onori di casa. In quell'occasione, oltre a numerose delibere di carattere amministrativo, legate allo Statuto, ai principi informatori e di giustizia sportiva, verrà definitala composizione della squadra che parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo, in programma a Tarragona dal 22 giugno al 1° luglio.