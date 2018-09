Grande Guerra: viaggio in treno a vapore da Trieste a Gorizia

Domenica 23 settembre a partire dalle 10 si potrà andare in treno a vapore da Trieste a Gorizia per una serie di iniziative sulla storia della "Grande Guerra".

Programma

A Trieste è prevista un'esposizione storica degli avvenimenti accaduti tra il 1914 e il 1918. A Cervignano, inquadramento storico riguardo il vecchio confine tra Austria e Italia. A Udine, illustrazione delle sedi dei comandi dello Stato maggiore italiano e di quello di occupazione austro tedesco. A Gorizia, trasferimento con navette al Castello per il pranzo, visita guidata e cenni sulla Grande Guerra sull'Isonzo e sull’evoluzione della rete ferroviaria tra la metà dell’800 e la Grande Guerra. A Redipuglia, momento di riflessione e rievocazione ai piedi del più grande sacrario italiano, alla presenza di autorità civili e militari. Tutte le iniziative, ad eccezione di quelle a Gorizia, saranno svolte presso il binario di stazione su cui sosterà il treno.



Per pranzo si potrà scegliere di acquistare un piatto con assaggi tipici locali dolci e salati, acqua e degustazione di vini, al costo promozionale di 5 euro. Il buono pasto (non compreso nel costo del biglietto del treno) sarà acquistabile lungo il percorso. Durante il viaggio, a bordo rievocatori storici in divisa del Gruppo Storico Culturale I Grigioverdi del Carso, informazioni e approfondimenti da parte dell’Associazione Isonzo e dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio.

Biglietti

Corsa singola: adulto 7,50 euro • ragazzo 3,75 euro

Corsa di andata e ritorno: adulto 15 euro • ragazzo 7,50 euro.

La tariffa ragazzo è destinata a viaggiatori 4-12 anni non compiuti; è prevista la gratuità per i bambini 0-4 anni non compiuti Accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere; il titolo di viaggio del treno storico non è utilizzabile sui treni regionali.

I biglietti sono in vendita attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: biglietterie e self service in stazione, sito web www.trenitalia.com ed agenzie di viaggi abilitate.

Guida all'acquisto dei biglietti per il treno storico: http://bit.ly/Guida_acquisto_biglietti



Informazioni



• Ufficio Comunicazione Comune di Gorizia: 0481.383330 segreteria.sindaco@comune.gorizia.it

• Pro Loco Fogliano Redipuglia: 346.1761913 info@prolocofoglianoredipuglia.it

Locandina e fermate-orari: http://bit.ly/Treno-dello-sport