Triestebookfest: al via il primo concorso letterario “Ri_scritture giovani”

Martedì 20 febbraio, alle ore 16, al Polo Giovani “Toti” (in piazza della Cattedrale 4/a, a San Giusto), il PAG_Progetto Area Giovani del Comune di Trieste e il “Triestebookfest” presenteranno a tutti gli interessati la 1° edizione del concorso “Ri_Scritture Giovani” rivolto ai ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. L'obiettivo del concorso è quello di stimolare i giovani a raccontare storie che abbiano per protagonisti un libro, dei libri, un lettore o dei lettori. Un approccio creativo, senza restrizioni alcune di genere; uno spazio per raccontare l'amore o l'odio nei confronti dei libri.

Al primo, secondo e terzo classificato di ognuna delle tre sezioni di concorso che richiedono ai giovani di elaborare: a) un testo musicale da riferirsi a qualsiasi genere (rap, musica leggera, filastrocca ecc.); b) un’idea per una pièce teatrale; c) un’idea per un cortometraggio, verranno assegnati dei premi in denaro.

Le opere vincitrici (tre per ciascuna categoria, per un totale di nove) saranno oggetto di rielaborazione e di riadattamento nei laboratori creativi a cura del Comune di Trieste e di “Triestebookfest” che si svolgeranno durante il periodo estivo con la consulenza di professionisti (musicista, drammaturgo, sceneggiatore). I testi diventeranno poi delle opere performative che andranno in scena durante la terza edizione di “Triestebookfest”, nell'ottobre 2018.

Martedì il progetto verrà illustrato da Daniela Derossi del “Triestebookfest”. La scadenza per la presentazione degli elaborati è stata fissata al 15 maggio 2018 e la partecipazione è gratuita.

Tutti i dettagli e il bando completo si trovano su: http://www.triestebookfest.com/ri_scritture-giovani/ e/o su http://pag.comune.trieste.it/