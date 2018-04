“Petite Promenade”: visita guidata dedicata alla presenza di Napoleone Bonaparte in città e in Fvg

Se a Trieste il turismo esplode – aumento di visitatori e impennata delle strutture ricettive – anche l’offerta turistica si adegua, con la proposta di itinerari nuovi, in linea con le aspettative di una clientela (italiana ed estera) alla ricerca di prodotti esclusivi e di qualità. Fra questi, ha preso il via la “Petite Promenade”, visita guidata organizzata nell’ambito del progetto di promozione turistica e culturale “Destini Imperiali”, dedicato alla presenza di Napoleone Bonaparte e della sua famiglia in città e in Friuli Venezia Giulia, realizzato da Aps comunicazione e promosso insieme a PromoTurismoFVG.

Durante la “Petite Promenade” si rievocano tracce e memoria dei Napoleonidi e dei Francesi che hanno scelto Trieste a cavallo tra Settecento e Novecento, per scoprire i segni tangibili e le suggestioni impresse nella lingua, nella cultura e nel tessuto della città.

La visita guidata (della durata di 2,30 ore), organizzata da 2East Italy Rete d’Imprese in collaborazione con l'Associazione Nord Est Guide, è in programma ogni sabato, fino al 31 ottobre, con partenza alle ore 16.00, da via Einaudi 1 (presso il negozio “Tipicamente Triestino”). Per la visita in italiano non è previsto un numero minimo di partecipanti (mentre è possibile richiederla in lingua straniera o in un'altra giornata con almeno dieci partecipanti per lingua), il costo è di 15,00 Euro (sconto 20% ai titolari della Fvg Card, gratis bambini fino a 14 anni se accompagnati), incluso un break dolce al Caffè Tommaseo.

Info e prenotazioni (obbligatorie): tel. 040410910 | 348 305671 | 347 8036396 | destini.imperiali@gmail.com