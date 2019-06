Danni da psicofarmaci in giovani, adulti ed anziani, incontro Marco Bertali

Con Marco Bertali, psichiatra, psicologo, psicoterapeuta (ad indirizzo trans-personale), Referente del progetto “SOS Cervello” che così spiega: Oramai decine di milioni di persone nel mondo e diversi milioni in Italia sono state condotte ad assumere varie molecole chimiche, chiamate impropriamente psicofarmaci (farmaci per l’Anima sicuramente non sono), con l’aspettativa di superare, o quantomeno di affievolire, molteplici situazioni di sofferenza e di dolore psico-emozionale. Per i casi psicopatologici più gravi ed estremi l’uso di tali sostanze, nonostante gli effetti collaterali, risulta una via quasi obbligata, visti l’approccio culturale e l’impostazione delle attuali istituzioni sanitarie; mentre per la maggior parte degli altri disagi, che potrebbero essere affrontati diversamente, tale via è ancor più discutibile e controproducente. In questi ultimi anni poi si è determinato l’estendersi di tale preoccupante fenomeno anche alle fasce infantili ed adolescenziali; fenomeno opportunamente contrastato in Italia anche da iniziative, come ”Giù le mani dai bambini”, che hanno tentato di evitare che si ripetesse nel nostro Paese il dilagare prescrittivo verificatosi negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei.

“S.O.S. CERVELLO” si propone di creare opportunità culturali e relazionali che facilitino l’espressione dei talenti della nostra Anima, spesso “narcotizzata” da sostanze legali ed illegali (psicofarmaci, droghe varie, alcol, nicotina…) e da abitudini venefiche e nefaste (dipendenza da cibo, gioco, televisione, computer, tecnologia varia, ”beni”superflui…); così riconnettendoci con la nostra Anima possiamo ritrovare la consapevolezza del nostro mandato e della nostra missione esistenziale, per noi stessi, per gli altri e per il mondo…