Gran Ballo delle Rose: spettacolo di danze ottocentesche al Castello di Duino

Nel cortile d' onore del castello di Duino, appuntamento domenica 10 giugno di pomeriggio con il Circolo Triestino della Società di Danza, diretto da Carla Collina che realizzerà il Gran Ballo delle Rose.

Lo spettacolo, a coronamento di un anno di corso di danze ottocentesche tenutosi a Trieste, vedrà impegnati i danzatori nei loro caratteristici abiti d' epoca del periodo romantico-borghese ( 1840-1860): le dame in crinoline di vivaci colori primaverili, con preziosi accessori: ombrellino, ventaglio, gioielli e acconciature adatte all' insieme, accompagnate da cavalieri in frac passeggeranno prima nel parco, tra roseti e piante rare con lo sfondo del promontorio, della passeggiata di Rilke e del mare per ritrovarsi col pubblico nel cortile d' onore alle ore 17.00.

Presenteranno coreografie originali, studiate insieme sotto la guida esperta della loro insegnante, di valzer, quadriglie marce e contraddanze dalle figurazioni geometriche particolari comunicando nell' insieme la gioia del danzare riproponendo un mondo raffinato, di gusto estetico e musicale alto.

«È la seconda volta che collaboriamo col direttore del castello, dottor Luca Marcuzzi, in una sintonia di vedute e di progettualità al fine di rendere speciale il Gran Ballo delle Rose, nella cornice del castello di Duino romanticamente rivissuto con fascino e raffinatezza di gesti», afferma col sorriso l'instancabile maestra Carla Collina.

Spettacolo gratuito, a pagamento il biglietto di ingresso al Castello.