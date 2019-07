Degustazioni sotto le stelle in Baia di Sistiana

Sulla Rotonda Cantera, la splendida terrazza in riva al mare nella Baia di Sistiana, due immancabili eventi enogastronomici in programma a luglio, organizzati in collaborazione con Gusti Giusti.

Venerdì 19 luglio appuntamento dedicato ai veri amanti delle bollicine francesi: la degustazione degli Champagne della Maison Bollinger.

Venerdì 26 luglio, dalle 19.30 alle 23.30, torna “Degustando sotto le stelle”, l’attesa manifestazione dedicata ai vini bianchi e spumanti del Friuli Venezia Giulia e del Collio sloveno, giunta alla sua quinta edizione, alla quale parteciperanno 35 tra le migliori aziende vinicole abbinate a ristoranti, agriturismi wine-bar e prodotti tipici agroalimentari.

All'evento saranno presenti anche aziende produttrici di Gin artigianali, birre, grappe, amari e altro. Musica dal vivo e spettacoli renderanno questa serata indimenticabile. Il prezzo d'entrata (30 Euro) comprende la degustazione completa senza limiti di assaggio. Per informazioni e prenotazioni (posti limitati): Sandro 333 50 70 403