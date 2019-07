“Malvasia in porto”: degustazioni e market con 35 vignaioli a Muggia

La sera di venerdì 26 luglio a Muggia trentacinque vignaioli di Carso e Istria proporranno un amabile incontro con le loro malvasie. A ‘Malvasia in porto’ dalle 18.30, sul Molo di Largo Nazario Sauro, i viticoltori metteranno in degustazione i loro pregiati vini bianchi con un biglietto d’ingresso di 15 €. I visitatori potranno anche comprare le bottiglie direttamente dai produttori.



«La malvasia è il più antico vino della nostra cultura mediterranea, prodotto da migliaia di anni in tutto il mare nostrum ed è importantissimo anche nell’Alto Adriatico», spiega David Pizziga, uno dei responsabili della manifestazione. «È giunto il momento di celebrarlo anche da noi». L’evento è organizzato dal Comune di Muggia, il GAL Carso, l’Associazione Viticoltori del Carso e il GAL dell’Istria. Prevede un ricco programma di eventi collaterali in cui è coinvolto tutto il centro di Muggia e non solo. Vediamo il programma.



GLI AGRICOLTORI PRESENTI

Sul molo ci saranno 35 vignaioli tra cui Škerk, Čotar, Lenardon, Kocijančič, Bajta, Zahar, Skerlj, Urizio, Zidarich assieme a molti altri. Ci sarà inoltre la fattoria Antonič col suo prelibato formaggio pecorino, tra gli aderenti ai valori del futuro geoparco (vedi sotto).

MENÙ DIFFUSO

Oltre 20 tra osterie, ristoranti, enoteche e paninoteche di Muggia propongono i loro menù pensati appositamente per le malvasie dell'Alto Adriatico: tra le tante opzioni, il pesce del Golfo, salumi nostrani e formaggi carsolini.

BRING YOUR OWN BOTTLE

Venerdì e sabato, i visitatori che arriveranno col biglietto del Delfino Verde direttamente dalle mani dei produttori. A quel punto potranno portarle consumarle subito accompagnandole a un pasto negli esercizi del centro storico che praticano il “diritto di tappo”. Trattorie e ristoratori, infatti, forniranno bicchieri e ghiaccio in cambio di una quota servizio che potrà variare a seconda del ristorante (vedi la mappa del menù diffuso per sapere i ristoratori che partecipano)

FUTURO GEOPARCO DEL CARSO

A ‘Malvasia in Porto’ sono numerosi gli agricoltori che aderiscono al manifesto dei valori del futuro geoparco del Carso – dove la sostenibilità e l’artigianalità delle produzioni è il tema centrale. Il Carso, così, aspira a diventare parte della rete mondiale dei geoparchi Unesco. In tema di sostenibilità, ci sono anche il banco degli olii d'oliva Tergeste DOP e il pane muggesano dello storico panificio Vivoda.

WINE & BOAT SUL DELFINO VERDE

I visitatori che arriveranno col biglietto del Delfino Verde all’infopoint & bikepoint di Via Manzoni 2 (Caliterna), verranno omaggiati del biglietto bus per il rientro a Trieste (200 biglietti disponibili da TriesteTrasporti). L’obiettivo qui è di poter permettere a tutti di bere un bicchiere in più senza doversi preoccupare di catastrofi con l’automobile. L'ultima nave da Trieste verso Muggia è alle ore 19.30 e l'ultima partenza del bus linea 20 da Muggia verso Trieste è alle 00.30.

SABATO MUGGESANO

Sabato pomeriggio ci sarà una degustazione speciale extra: dalle ore 18.00 presso il Wine bar “Molto ghiaccio” in Piazza Galilei 4 a Muggia è prevista una degustazione di malvasie dei piccoli produttori del Litorale sloveno sostenuti dal LAS Istre (GAL dell’Istria). Sabato sono organizzate, inoltre, 4 visite straordinarie, sempre nel muggesano: il Castello di Muggia, la Biblioteca Beethoveniana, lo Spugnificio Rosenfeld e l’azienda agricola Fior Rosso. Inoltre, in linea con l’attività di sviluppo del Sistema turismo Muggia avviata dal GAL Carso e dal Comune di Muggia, è proposta a tutti i commercianti l’apertura dei negozi nelle sere di venerdì e sabato. Vedi il sito Muggia.Green per avere più informazioni sul sabato muggesano.

INGRESSO E INFORMAZIONI

Il prezzo per degustare le malvasie è di € 15,00. L’evento su Facebook è qui. Per avere più informazioni, scrivere a events@galcarso.eu Il programma completo è su Muggia.Green