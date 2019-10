Olio Nuovo in Frantoio, visite e degustazioni gratuite da Parovel

Che l’olio extravergine di oliva sia prezioso per la nostra salute lo si sa da millenni. Al tempo dei romani veniva prodotto per la cura del corpo e oggi le sue funzioni antietà, emollienti e lenitive sono ormai risapute. Oggi invece lo utilizziamo a 360°, dalla cosmesi all’alimentazione ma è importante che sia di qualità: un’elevata carica di polifenoli ci tiene infatti lontani dall’invecchiamento precoce e dallo sviluppo di radicali liberi.

La campagna olearia è ufficialmente iniziata e si rimettono in moto i frantoi

Per gli olivicoltori del FVG il 2019 è stata un’annata complicata, per l’attacco della mosca olearia e il maltempo che ha colpito le coltivazioni in primavera, si è infatti registrato un calo della produzione tra il 40 e l’80% a seconda delle microzone. Tra tutte le varietà che crescono qui nella nostra zona (Leccino, Maurino, Leccio del Corno, Pendolino) alcune sono autoctone del territorio: Buga, Carbona o Cernica in lingua slovena, Bianchera o Belica in lingua slovena. Di queste ultime tre la regina assoluta è la Bianchera. Si tratta di una pianta che sale in altezza e che sviluppa una folta chioma dalle foglie elicoidali, stratagemma che nei millenni la pianta ha adottato per sfuggire ai refoli più forti di Bora. Pensate che di tutte le varietà italiane è tra le più produttive con i suoi 20 l di olio prodotti su 100 kg di olive e anche in quanto a carica polifenolica non ha niente da invidiare alla meridionale Coratina, tra le più apprezzate per qualità organolettiche in tutta la penisola. Se l’argomento vi appassiona e vorreste capirne un po’ di più il Frantoio Oleario Parovel ad esempio apre al pubblico sia per far vedere la lavorazione delle olive e quindi la spremitura, sia per far imparare pregi e difetti dell’olio extravergine di oliva attraverso apposite degustazioni guidate. Le date di questi incontri sono il 3 e 10 novembre. Tutte le informazioni su “Olio Nuovo in Frantoio” le trovate sul sito www.parovel.com